Carro cai em buraco em Sena Madureira e é retirado com ajuda de trator; veja

Um veículo de cor preta caiu em um buraco na cidade de Sena Madureira, no interior do Acre, e necessitou da ajuda de um trator para ser retirado. O caso aconteceu por volta das 13h na rua Quintino Bocaiuva, no bairro Vila Militar.

O carro teve a parte da frente parcialmente destruída com o impacto da queda. Uma das rodas traseiras ficou erguida cerca de um metro do chão. Moradores auxiliaram a retirada do veículo com cordas.

