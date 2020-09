Casos de covid caem, mas aumentam os de pessoas com problemas pulmonares causados pela fumaça

Hospital Universitário

O governador Gladson Cameli e a reitora Guida Aquino, conheceram o projeto do Hospital Universitário. O apoio a esse projeto, Cameli deu desde que era senador da República.

Nova maternidade

Na área da saúde, desenvolvido pelo estado, o projeto da nova Maternidade Bárbara Heliodora. O antigo prédio da instituição mais antiga do setor está ultrapassado e não atende mais as demandas. No caso da maternidade, vencer a burocracia é o maior desafio.

Exemplo

Exemplo das dificuldades impostas pelas regras do governo federal é a verba de investimentos nos ramais. Financiado pela Caixa Econômica Federal, o que foi anunciado em 2018 ainda não saiu do papel. Parece que colocaram uma cabeça de burro na proposta. São R$ 94 milhões flutuando pela burocracia.

O Acre agradece

A conciliação entre o governador Gladson Cameli e o vice-governador Major Rocha, em São Paulo, é boa para o estado do Acre. Quando ambos estão em linhas antagônicas, os assessores também ficam, ninguém se entende e rola de tudo pelas redes sociais.

Discurso

O governador Gladson Cameli se elegeu com um discurso de cadeira única de governador e têm feito a sua parte, diga-se de passagem, em valorizar e reconhecer o tamanho do seu vice-governador.

Exonerações

As exonerações na Polícia Civil encaminhadas no Diário Oficial esta semana mostra um descompasso na gestão. Parece que o vice-governador Major Rocha tinha razão quando afirmou em alto e bom tom que as nomeações de apadrinhados do ex-secretário Ermilson não passou pelo crivo de Cameli.

Lei do poder

É o tal negócio, fazer as coisas sem combinar com o governador já está muito claro que não funciona. No poder é assim, manda quem pode obedece quem tem juízo.

Aliança em Plácido

Em Plácido de Castro a aliança entre MDB, PP e Solidariedade pode dar muita dor de cabeça ao atual prefeito Gedeon Barros. O grupo é forte e tem à frente o velho e experiente Tavares.

Redução

É graças a essa união entre governador e vice que o Acre vem reduzindo drasticamente os números de homicídios e, consequentemente a sensação de insegurança. Só falta acertar na receita para a violência contra a mulher.

Identidade

A obra do viaduto projetada para a Avenida Ceará tem o aporte de recursos feito pelo deputado Alan Rick, não dá para publicar nenhuma informação nesse sentido, sem citar o nome do parlamentar. Isso é outra coisa que não passa pelo crivo do governador e, muito menos, da secretária Silvânia Pinheiro.

Sufoco

O Acre continua reduzindo as mortes por Covid-19 chegando a zerar por dois dias consecutivos. O problema enfrentado agora é o número de pessoas com complicações pulmonares por conta da fumaça.

Cultura

Difícil entender essa cultura do fogo. Vai chegando dia 7 de setembro e a floresta vai sendo devastada. Alguns incêndios são criminais, o que intriga é o número de queimadas urbanas, onde, em tese, a população deveria ser mais esclarecida.

TJAC em campo

Foi parar na Justiça a nomeação da nova Conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Acre. Deverá ser protocolado até sexta-feira um mandado de segurança no Tribunal de Justiça do Acre visando garantir que a conselheira-substituta Maria de Jesus Carvalho de Souza tenha garantias para ocupar a vaga de conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE) aberta após a morte, no mês de julho, do conselheiro José Augusto de Farias.

Foto de capa: Val Fernandes

