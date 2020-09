Chapa de Tião Bocalom com Marfisa Galvão é confirmada pelo Progressistas

Em noite de grande festa, a candidatura majoritária de Tião Bocalom (Progressistas) e Marfisa Galvão (PSD) foi oficializada para disputar a prefeitura de Rio Branco nas eleições de 25 de novembro. Ocorrida nesta sexta-feira (11), a convenção ainda apresentou o nome dos 52 candidatos que disputam uma vaga na Câmara Municipal de Rio Branco.

O ato contou com a presença do ex-prefeito de Senador Guiomard, James Gomes (Progressistas), do senador Sérgio Petecão (PSD) e do deputado estadual José Bestene (Progressistas) – representante da bancada da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac).

O candidato à prefeitura disse que as eleições deste ano serão uma das mais difíceis. Isso porque, nas palavras de Bocalom, a chapa deve enfrentar a união de duas poderosas máquinas públicas, tanto do governo quanto da prefeitura. Entretanto, mostrou-se firme na decisão. “Estou preparado para o desafio”.

[Foto: Assessoria]

