Dois são presos com arma, munições, joias, celulares e veículo no interior do Acre

Por volta das 14h30min, deste domingo (6), no Km 6 da BR-364, em Acrelândia (AC), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) determinou parada ao condutor de um veículo, para fins de abordagem de rotina. No entanto, o motorista desobedeceu a ordem emanada pelos policiais e empreendeu fuga, sob alta velocidade. No mesmo instante, os PRFs deslocaram-se em acompanhamento tático no intuito de deter o mesmo.

Vários quilômetros foram percorridos, quando o motorista parou o carro e tentou correr a pé. Ele e outro passageiro foram contidos pelos PRFs. Outros dois homens conseguiram fugir, entrando na mata densa. Buscas na vegetação foram realizadas para tentar encontraram os fugitivos. Os PRFs realizaram busca pessoal nos detidos e localizaram joias (relógio, cordão de ouro e brincos) e telefones celulares. Em seguida, fizeram uma inspeção veicular detalhada e apreenderam debaixo do banco do condutor um revólver calibre .38 com número de série raspado e várias munições. Indagados, os homens não souberam informar a origem da arma de fogo e nem dos demais objetos.

Diante dos fatos, os dois indivíduos, de 41 e 26 anos de idade, receberam voz de prisão e foram encaminhados com o veículo, a arma, as munições e demais apreensões para Delegacia de Polícia Civil da cidade.

