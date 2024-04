VÍDEO: ônibus tem princípio de incêndio e assusta populares na capital acreana

Um ônibus de transporte coletivo, da empresa Ricco, que atua na capital acreana, Rio Branco, pegou fogo na madrugada desta quinta-feira (25), assustando populares que presenciaram a cena.

O veículo estava parado no ponto final da Vila Liberdade, comunidade que fica localizada às margens da BR-364, sentido Rondônia.

As imagens do incidente foram gravadas por populares que estavam no local e presenciaram o fato. Nos registros, é possível ver uma forte fumaça saindo tanto da parte inferior, quanto da parte interna do veículo.

É possível ver, ainda, dois homens segurando baldes com água. As próprias pessoas que estavam no local tentaram conter o princípio de incêndio.

Veja o vídeo:

Na quarta-feira (24), um outro ônibus da mesma empresa apresentou problema. O coletivo fazia a linha do bairro Calatafe, quando uma de suas rodas caiu, fazendo com que os passageiros tivessem que descer e aguardar a chegada de outro veículo.