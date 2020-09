Vício em sexo, grave acidente de avião e fim de amizade com Leonardo

O cantor sertanejo Eduardo Costa, colecionador de hits e também de polêmicas, teve passado exposto e detalhes tem deixado o público surpreso. Com uma carreira longa, o cantor é uma das figuras mais comentadas do momento e detalhes dos bastidores de sua vida vieram à tona.

Um desses babados fortíssimos foi revelado pelo famoso em recente entrevista. O sertanejo resolveu abrir o jogo sobre vício em sexo e deu detalhes picantes da sua intimidade, deixando muita gente de queixo caído com as revelações.

Apesar de já ter sido viciado em sexo em um passado obscuro que ele prefere esquecer, o cantor sertanejo garante que hoje em dia está mudado e que essa fase de sua vida ficou pra trás. “Hoje em dia, eu estou mais leve, mais tranquilo e não tenho mais aquele vício no sexo. Só que tenho a mesma fome, a mesma gana pelo sexo”, revelou ele.

O cantor ainda disse que, se pudesse, teria muitas mulheres e explicou o motivo de não fazer isso. “Me coloco no lugar delas e eu não queria em hipótese alguma deixar alguém chateado, alguém magoado, nenhuma mulher triste comigo”, comentou ele.

Eduardo Costa abandonou gravadora de Leonardo (Foto: Divulgação)

Briga com Leonardo

Os dois viviam sempre juntos e chegaram a fazer diversos projetos em parceria, mas a relação entre eles foi se desgastando com o tempo. O último show que eles fizeram juntos foi no dia 1 de maio. Mas, mesmo antes do estopim, Leonardo e Eduardo Costa já não eram mais a mesma coisa.

Após protagonizar várias polêmicas, Leonardo decidiu dar um descanso para sua imagem. Recentemente, veio à tona que os dois romperam de vez profissionalmente, já que Eduardo Costa não faz mais parte da mesma gravadora que o até então amigo. Ele abriu o próprio escritório e agora é concorrente do marido de Poliana Rocha no ramo.

Leonardo, inclusive, tem anunciado novos projetos em sua carreira e não conta com a participação de Eduardo Costa em nenhum deles, o que tem preocupado dos fãs dos sertanejos.

Acidente de avião

O cantor, após receber críticas devido as mudanças em seu rosto, revelou que sofreu um acidente de avião e ficou com a face desconfigurada. “Eu vou contar pra vocês porque o meu rosto deu diferença. É um negócio que eu nem gosto de falar mas vou falar. Eu sofri um acidente de avião muito feio no interior de Minas. Quebrei a mão, o braço, rosto, nariz, trinquei a minha cabeça. O osso da minha cabeça trincou. Não tinha como fazer nada. Meu rosto nessa época ficou todo arregaçado.”.

“O que eu fiz foi pra poder corrigir algumas coisinhas do acidente porque ficou muito horroroso, muita cicatriz, uma parte do rosto afundou e se eu fosse fazer cirurgia ia demorar, e eu tinha agenda”, revelou ele.

Após sofrimentos, o cantor deu a volta por cima e um novo rumo para sua carreira. Com um novo escritório para gerenciar a sua carreira, Eduardo Costa chegou a se intitular de rei. Em seu perfil oficial no Instagram, que conta com mais de oito milhões de seguidores, o sertanejo descreveu na Bio: “Vida Longa Ao Rei”.

