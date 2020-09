Estado prepara retomada de atividades culturais

Após a turbulência provocada pelo novo coronavírus no mundo, aos poucos os estados brasileiros buscam o retorno das atividades e da vida ao “novo normal”.

No Acre, Estado decretou, em março, a suspensão total dos serviços presenciais como medida de prevenção ao contágio pela Covid-19, e agora começam a ser retomadas as atividades no setor público, conforme as medidas estabelecidas pelo Pacto Acre sem Covid.

A Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), por meio de comissão recém-formada, está elaborando diretrizes que irão estabelecer as normas e ações para que os espaços administrados pelo órgão possam retornar as atividades com segurança.

O diretor administrativo da FEM, Francisco Generozo, destaca que as diretrizes visam dar proteção e segurança aos servidores e usuários que irão ser atendidos em cada um desses espaços.

“Estamos trabalhando para que possamos retornar com segurança, seguindo todas as recomendações sanitárias. Para isso é preciso que cada coordenador de espaço avalie as condições que serão necessárias para essa retomada, considerando a realidade de cada um”, explica.

Neste primeiro momento, será permitida a abertura com 30% da capacidade de atendimento ao público, mediante o cumprimento das medidas de proteção contra a Covid-19.

