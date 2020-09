Ex de Eduardo Costa vira favorita da Fazenda 12 por polêmicas com cantor

O nome da nova peoa e do cantor estão entre os assuntos mais comentados do Twitter, desde que o apresentador Marcos Mion fez o anúncio

Confirmada na 12ª edição da A Fazenda 12, Victória Villarim já conquistou torcida nas redes sociais graças ao seu passado de polêmicas com o cantor Eduardo Costa. Ex-noiva do sertanejo, a modelo e bailarina teria traído o mineiro durante o relacionamento, fato considerado um ponto positivo de sua biografia pelos internautas.

O nome da nova peoa e do cantor estão entre os assuntos mais comentados do Twitter, desde que o apresentador Marcos Mion anunciou a participação da jovem. “Se colocou chifre no Eduardo Costa, já tem minha torcida”, disse um internauta. “Personalidade da mídia, foi adúltera e deu o golpe no Eduardo Costa. Vem lenda!”, completou outro hater do artista.

PUBLICIDADE

No TikTok, Marcos Mion avisou que uma das peoas é modelo e bailarina, já namorou um cantor sertanejo e seu nome e sobrenome começam com a mesma letra: Victória Villarim. Ou seja, as características conferem com todas as dicas dadas por Mion.

Victória é ex-namorada do sertanejo Eduardo Costa e está familiarizada com a Record, já que foi bailarina do programa de Rodrigo Faro.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários