Ex-Flamengo deixa a Itália e acerta com rival de Neymar na França

O meio-campista Lucas Paquetá está próximo de acertar sua transferência para o Lyon , segundo as imprensas francesa e italiana.

O jogador será rival de Neymar no campeonato local.

Apesar do negócio não ter sido anunciado oficialmente, as informações indicam que o brasileiro irá para o clube de Juninho Pernambucano por 20 milhões de euros (R$ 130 milhões), além de um percentual de uma futura revenda.

De acordo com a “Sky Sport”, o Milan irá receber o dinheiro imediatamente após recusar o empréstimo de um ano com uma cláusula de compra obrigatória em 2021.

Além disso, Paquetá já se despediu dos companheiros e esvaziou seu armário em Milão.

Nesta quarta-feira, o ex-jogador do Flamengo é esperado na França para a realização de exames médicos.

Juninho Pernambucano foi peça chave na negociação ao estar em contato com Paolo Maldini em diversas ocasiões.

Convencido do projeto do Lyon, Paquetá deve acertar um contrato por quatro ou cinco temporadas e pode já estar no banco de reservas para o duelo contra o Olympique de Marseille neste domingo.

(Foto de capa: IG)

