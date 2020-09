Flamengo: Arrascaeta, Filipe Luis, Gerson e Bruno Henrique não vão ao Ceará

O time carioca divulgou a lista dos relacionados cheio de desfalques para encarar o Vozão neste domingo, no Estádio Castelão

De olho na liderança do Campeonato Brasileiro, mas às vésperas do reinício da Libertadores, o Flamengo irá enfrentar o Ceará neste domingo (13/9) cheio de desfalques. Alguns por escolha do técnico, outros por lesão ou suspensão.

Além do goleiro Diego Alves, que está com Covid-19, e do meio-campista Gerson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Domenèc Torrent optou em não levar o trio: Arrascaeta, Filipe Luis e Bruno Henrique. PUBLICIDADE Filipe Luis e Arrascaeta apresentaram desgaste muscular e foram poupados até mesmo da viagem a Fortaleza. Já o atacante Bruno Henrique, que está em fase final de recuperação de um edema ósseo, será preservado para o duelo pela Libertadores. O Flamengo encara o Ceará às 18h deste domingo, no Estádio Castelão. Jà na quinta-feira enfrenta o Independiente del Valle, no Equador, a partir das 21h.

