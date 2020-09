Fora de casa Atlético empata com o Ji-Paraná na estreia da série D

Com o resultado, o Galo soma um ponto. O Atlético Acreano volta a campo no próximo sábado (26), contra o Braguantino do Pará

Um empate com sabor de Vitória. Assim foi a estreia do Atlético Acreano na série D, jogando no Estádio Biancao, em Ji-Paraná, Rondônia.

A equipe acreana empatou em 1 a 1 com o time da casa. A partida, válida pela primeira rodada da competição nacional, foi realizada na tarde deste domingo (20).

O Ji-Paraná saiu na frente com Fagner, que marcou aos 33 minutos do primeiro tempo. Mas, aos 2 minutos da etapa final, o meia William, de cabeça, deixou tudo igual.

Placar final: Ji-Paraná 1 x 1 Atlético Acreano. Com o resultado, o Galo soma um ponto. O Atlético Acreano volta a campo no próximo sábado (26). No Estádio Arena Acreana, o Galo enfrenta o Braguantino do Pará.

