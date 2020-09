Homem é preso com mais de 500 trouxinhas de cocaína em mala, arma e munição no AC

A Polícia Militar, por meio da companhia de Policiamento de Choque, do Batalhão de Operações Especiais, apreendeu neste sábado, 19, quinhentas e trinta e oito (538) trouxinhas de pasta base de cocaína, um revólver calibre .38, dezoito munições e prendeu um indivíduo, em Rio Branco.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima, via 181, que informava que em determinado local, no Ramal do Canil, havia prática constante de tráfico de entorpecentes. A guarnição do Choque foi acionada para realizar a averiguação dos fatos.

PUBLICIDADE

Chegando ao local, a guarnição se deparou com vários indivíduos, que devido ao difícil acesso para os policiais, conseguiram empreender fuga, porém um deles foi abordado e com o suspeito foi encontrado uma mala com quinhentas e trinta e oito trouxinhas de pasta base de cocaína, um revólver calibre .38 e dezoito munições.

O autor foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes, juntamente com o material apreendido, para que medidas cabíveis fossem tomadas.