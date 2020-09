Homem leva tiro nas nádegas enquanto capinava o quintal no Residencial Rosa Linda

Kenedy da Silva Reis, 25 anos, foi ferido com um tiro nas nádegas na tarde desta segunda-feira (21), na Rua Samambaia, no residencial Rosa Linda, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de populares, Kenedy estava roçando um terreno, quando homens em um carro de cor preto se aproximaram e atiraram contra a vítima. Para se proteger dos tiros, Kenedy conseguiu correr e pediu ajuda em uma residência próxima. Os bandidos fugiram após a ação.

Populares socorreram o rapaz e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Na região do ocorrido, a Polícia Militar não conseguiu encontrar os autores do crime.

A motivação do crime, segundo a polícia, é a guerra entre facções criminosas. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

