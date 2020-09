Jovem morre com vários tiros após entrar em carro que pediu via aplicativo no Acre

O motorista do carro de transporte por aplicativo foi levado para o hospital Raimundo Chaar

Um jovem identificado como José Rocha, com idade entre 20 e 25 anos, teve um fim trágico na noite deste domingo, dia 27, ao ser executado a tiros quando estava na companhia de um menor dentro de um carro que havia solicitado via aplicativo.

Segundo foi apurado no local, “Rochinha” – como era conhecido – esteve frequentando alguns bares na Rua Dom Júlio Mattioli por algumas horas até próximo a meia-noite. Foi quando teria solicitado um transporte por aplicativo e quando acabara de entrar, um homem que estava com máscara, foi para o lado do passageiro, sacou de uma arma e efetuou vários tiros.

Rochinha foi atingido por cerca de três disparos mortalmente. Dois acertaram a região da cabeça e um no lado direito na região das costelas que transpassou o corpo, possivelmente atingindo o braço esquerdo.

A vítima estava armada com um revolver calibre 38. Foi quando o menor que estava no banco de trás, pegou a armar e saiu atrás do suspeito efetuando ao menos três disparos pela rua, descendo pela ladeira da rua Alexandre Esteves.

Em meio aos disparos contra a vítima, o motorista do carro foi atingido por um na região do abdômen. O projétil transpassou o corpo e mesmo ferido, teve tempo de abrir a porta e se jogar para fora do carro.

Rochinha não resistiu aos ferimentos e morreu dentro do carro, que somente foi desligado após a chegada de algumas guarnições da Polícia Militar no local e isolou a área. O menor que estava na companhia da vítima e teria pego a arma para realizar disparos, foi identificado. A arma foi localizada jogada próximo do local do crime momentos depois.

A vítima foi identificada como integrante de facção criminosa e sua página pessoal no Facebook, contém postagens de apologia ao crime e portando armas. Em um vídeo, o mostra segurando uma pistola automática.

O motorista do carro de transporte por aplicativo foi levado para o hospital Raimundo Chaar em Brasiléia, onde passou por atendimento médico, ficando em observação e seria preparado para ser transferido para a Capital, onde passará por cirurgia.

Foi informado que seu estado de saúde era estável e iriam aguardar as próximas horas.

O delegado titular de Epitaciolândia, Luís Tonini, juntamente com sua equipe de investigadores assumiram o caso. Após registros no local, o corpo foi retirado de dentro do veículo e levado para o Instituto Médico Legal – IML, para depois ser entregue aos familiares.

A primeira hipótese levantada no local pelas autoridades, seria um acerto de contas entre faccionados.

