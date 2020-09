Monitorado é executado com 9 tiros na casa da própria mãe em Rio Branco

Após o crime, os criminosos entraram no veículo e fugiram do local tomando rumo ignorado

O monitorado por tornozeleira eletrônica Deniscley Borges dos Santos, de 34 anos, conhecido como Nin, foi morto com nove tiros, na noite deste domingo (27), na rua Padre Antônio, no Conjunto Novo Horizonte, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Borges estava sentado em uma cadeira na área da residência da própria mãe, quando homens que estavam em um carro de cor preto chegaram no local, saíram do veículo e efetuaram 15 tiros contra a vítima.

Nove disparos acertaram o homem em várias partes do corpo. Após a ação, os criminosos entraram no veículo e fugiram do local.

O monitorado não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher e corpo e levar à sede, para a realização de exames.

Policiais militares estiveram no local e ainda tentaram procurar pelos autores do crime, mas ninguém foi encontrado até o fechamento desta matéria.

A polícia informou que Borges havia saído recentemente do presídio. A motivação do crime está sendo apurada, mas a suspeita é que tenha relação com a guerra entre facções.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciou as investigações do caso.

