Música do Detonautas para Michelle Bolsonaro virou caso de polícia; ouça

Trata-se de uma sátira à pergunta que tomou conta do país: ”Bolsonaro, por que sua esposa, Michelle, recebeu R$ 89 mil de Fabrício Queiroz?”.

A música lançada pela banda de rock Detonautas, que satiriza os depósitos de R$ 89 mil na conta bancária de Michelle Bolsonaro, feitos por Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, virou caso de polícia.

Na última quinta-feira (24), a primeira-dama prestou queixa contra a banda carioca por conta da canção “Micheque“. Ela se diz vítima de injúria, calúnia e difamação e pede que a música seja retirada imediatamente de todas as plataformas digitais. A primeira-dama requer, ainda, que a faixa seja proibida de ser executada em qualquer lugar público ou privado.

A letra foi composta pelo vocalista do Detonautas, Tico Santa Cruz, e teve participação especial de Marcelo Adnet imitando a voz do presidente Jair Bolsonaro. Trata-se de uma sátira à pergunta que tomou conta do país: ”Bolsonaro, por que sua esposa, Michelle, recebeu R$ 89 mil de Fabrício Queiroz?”. [Foto de capa: Reprodução]

Veja a letra de “Micheque“:

Hey, Michelle, conta aqui para nós

A grana que entrou na sua conta é do Queiroz?

Hey, capitão, como isso aconteceu?

Levante a mão pro alto e agradeça muito a Deus

Zero um é o Willy Wonka

Zero dois é o Bananinha

Zero três, o Tonho da Lua que comanda a turminha.

Passa o dia conspirando, arrumando confusão

Mas é tudo gente boa, gente de bom coração

Hey, Michelle, conta aqui para nós

A grana que entrou na sua conta é do Queiroz?

Hey, capitão, como isso aconteceu?

Levante a mão pro alto e agradeça muito a Deus

Se liga rapá, quem tu tá pensando que enganou?

Agora vem cá e mostra tudo que você pregou

Porque eu, sei lá, quando a gente passa alguém pra trás

E fica impunemente sempre se arriscando mais!

O risco é maior e a ganância toma tudo então

E quanto mais tem mais se sente o dono da situação

Só que comigo não. Nunca me enganou

Então responde logo como essa grana aí entrou

