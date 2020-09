Na coluna da Léia Lima: Comissão da OAB/AC lança cartilha de proteção animal

Um levantamento do Instituto PetBrasil mostrou que o Acre está em 11º lugar no ranking nacional de abandono de pets

CEGONHA I

PUBLICIDADE

Bruno Barbosa e Luana Prado esperam a chegada de Miguel. A ultrassom confirmou que o mais novo membro da família é um menino. Todos já comemoram essa chegada com alegria e planos para o futuro.

CEGONHA II

A alegria também esta instalada nos sorrisos do casal Fernando e Sandra Garcia, que depois daqueles exames de rotina, rebem a notícia de que a família vai crescer. Parabéns ao casal e ao primogênito Heitor, que também amou a notícia.

Senac Acre lança o Programa Retomada Segura

A retomada das atividades de forma gradativa após a paralisação das atividades comerciais devido a pandemia da coronavírus já está acontecendo em nosso Estado. Neste momento, é necessário seguir diversas medidas de segurança. Com o objetivo de garantir a retomada segura das empresas e conquistar a confiança dos seus clientes, o Senac Acre lança o Programa Retomada Segura.

Com carga horária de 16h, quatro módulos e em plataforma, acessível através da internet, os cursos de Protocolos e Boas Práticas de Prevenção à Covid-19 visa nortear e certificar empresários e suas equipes no processo de adequação do seu negócio para um retorno facilitado e com menos riscos de contaminação.

O programa visa atender o segmento de hotelaria; alimentos e bebidas; automotivos; vestuário; eletrônicos; beleza; creches, escolas, universidades; farmácias e supermercados.

LUTO

Toda nossa solidariedade a família do Ex-deputado Federal Alércio Dias que teve morte clinica confirmada após complicações gastrointestinais.

ACADEMIAS ABERTAS

A vida voltando ao normal, depois de muitas perdas, estamos tentando voltar a viver. Dentro das atividades que mais fez falta nessa quarentena, sem dúvidas os exercícios físicos estão no ranking dos mais solicitados. Escolhi essa foto do feed da minha amiga Elita Maia, que nem na quarentena parou de cuidar do corpo e da mente para comemorar a volta a vida fitness.

Comissão da OAB/AC lança cartilha de proteção animal

A Comissão de Defesa e Proteção dos Animais (CDPA) da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC) lançou na segunda-feira, 31, a Cartilha de Proteção Animal. O intuito é conscientizar e apresentar à população a importância do direito animal. O material será disponibilizado de forma gratuita no site da instituição: oabac.org.br.

Um levantamento do Instituto PetBrasil, feito no ano passado, mostrou que o Acre está em 11º lugar no ranking nacional de abandono de pets. Da Região Norte, o estado possui a maior população de animais abandonados, conforme os dados do estudo. Durante o mês de agosto, a CDPA lançou campanhas de conscientização sobre abandono. Os pedidos de ajuda triplicaram durante o isolamento social devido ao novo coronavírus, segundo a Sociedade Amor a Quatro Patas (SAQP).

ANIVERSARIANDO

Felicidades para essa princesa Chayenne Crystine, que completou 36 aninhos bem vividos e em sua melhor forma. Parabéns da coluna!

PLENA

Em toda sua plenitude, Brunna Prata Haddad mostra suas formas de muito amor e beleza impar durante sua doce espera pela já amada Bella Maria.

NOVA IDADE

Próximo dia 9 as atenções estarão voltadas para o piloto Edwy Jorge, que de certo estará fazendo o que mais gosta, voando alto. Mas assim que de, tem comemoração. Felicidades, príncipe!

