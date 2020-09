Ofélia Machado celebrando 50 anos e mais aniversariantes na coluna do Moisés

Para brindar a nova idade a aniversariante reuniu uma turma das boas para um picnic, no final da tarde de sábado (19), no condomínio Ecoville

Ofélia Machado não deixou passar em branco a celebração dos seus 50 anos. Para brindar a nova idade, a aniversariante reuniu uma turma das boas para um picnic, no final da tarde de sábado (19), no condomínio Ecoville. A ideia foi muito bacana! A comemoração foi também um reencontro dos amigos que não se viam há quase 6 meses devido a quarentena.

*** Claro que o encontro festivo contou com todos os cuidados necessários. A aniversariante criou um protocolo de acordo com as normas da OMS para lugares abertos e arejados.

*** Quem estava lá? Patrícia Rêgo, Rildo Castro, Carol Duck, Márcia Regina e Júlio Pereira, Marlene Amorim, Kelly Gouveia, Walnizia Cavalcante, Marli Gadelha, Claudia Maia, Gracinha Ruela e Rodinei Castro. Veja os clicks pelas lentes de Talita Maia.

Foi em clima familiar que o ex-senador Jorge Viana celebrou mais um ano de vida no domingo (20). Passou o dia recebendo homenagem dos amigos e admiradores nas redes sociais. Justo merecimento. Saúde e paz!

João Pedro Belmont foi o aniversariante do último domingo (20) e não faltaram homenagens nas redes sociais de sua legião de amigos. A celebração aconteceu discretamente com um seleto grupo de amigos. Felicidades!

Ângela Mendes, ativista socioambiental e filha primogênita de Chico Mendes, participou nesta terça-feira (22) de uma live na Assembleia Geral das Nações Unidas, evento SDGAction, que ouviu líderes comunitários que estão na linha de frente da implementação dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS).

** Foi uma sessão com profundas percepções sobre como os ativistas comunitários em todo o mundo catalisam o progresso em suas comunidades locais através de ação coletiva e engajamento conjunto para enfrentar a emergência climática e o aumento das desigualdades.

Perpétua Almeida entrou com uma representação na Procuradoria Geral da República do Acre solicitando uma intervenção do Ministério Público Federal para que os atendimentos presenciais nas agências do INSS sejam retomados de forma segura. No Acre, as agências estão há quase 6 meses de portas fechadas, apenas a unidade do Centro de Rio Branco retomou os atendimentos presenciais com agendamento de perícias e restrições em outros serviços.

*** “Cabe, portanto, indagar: por que as agências dos demais municípios não abriram suas portas? Infelizmente quem sofre com tudo isso são os idosos, os portadores de deficiência, os enfermos, o homem e a mulher simples do campo que precisam do seu benefício para sobreviver” disse a deputada.

Depois de circular em diversos festivais nacionais e internacionais e levar alguns prêmios, o documentário acreano “Bimi Shu Ykaya” chega na Amazon Prime: produzido pela Saci Filmes e dirigido por Isaka Huni Kuin, Siã Huni Kuin e Yube Huni Kuin. Cinema indígena da Amazônia para o mundo.

***Filmado na Praia do Carapanã, na Aldeia Segredo do Artesão, em Tarauacá (AC), o longa retrata a história de Bimi, a primeira mulher indígena Huni Kuin a organizar sua própria aldeia, uma atividade até então exclusiva dos homens.

***A produção executiva é de Diego Medeiros e Sérgio de Carvalho, a direção de produção de Mirna Rosario e Lidia Sales, fotografia de Ernesto de Carvalho, com assistência de Alexandre Barros, o som e montagem de Tiago Campos.

A série acreana “O Olhar que vem de Dentro” realizada pela Saci Filmes já está disponível na Amazon Prime. A produção independente aborda a diversidade religiosa brasileira pelo ponto de vista das crianças.

***A série tem 13 episódios onde são apresentadas vivências espirituais nas regiões do país para destacar a riqueza da religiosidade brasileira, com foco no ecumenismo, na convivência harmônica de credos e no sincretismo, características dos professantes de religiões no país. A série documental foi produzida com recursos do Prodav/TVs Públicas e tem direção de Sérgio de Carvalho, Pedro von Krüger e Pedro Sotero.

*** Na foto, o diretor Sérgio de Carvalho com João Pedro, no Templo Budista Kadampa, em Cabreúva, São Paulo.

Põe na Roda

O canal Põe na Roda traz atualizações e muito humor do mundo gay. Criado no final de 2014, o perfil se repaginou nos últimos meses e trouxe um formato de pequeno telejornal, em que o idealizador do projeto, o roteirista Pedro Henrique Mendes Castilho, o Pedro HMC, mostra tudo sobre o “vale dos homossexuais”.

Setembro Verde

A OAB Nacional, por meio da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, realiza ao longo do mês de setembro uma série de atividades que marcam o Setembro Verde. A proposta da campanha é educar, sensibilizar, mobilizar e promover a autonomia, a independência e a inclusão social das pessoas com deficiência.

***No dia 28 de setembro, será realizado um evento alusivo ao Setembro Verde com a discussão de temas como: Os impactos da covid-19 no direito à saúde das pessoas com deficiência; Desafios e propostas para a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho; Proteção e promoção dos direitos políticos das pessoas com deficiência e Medidas de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a as pessoas com deficiência durante a atual pandemia. Para participar basta acessar o canal da OAB Nacional no YouTube.

Inclusão

O Magazine Luiza se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter durante o fim de semana por ter anunciado, na última sexta-feira (18), que está abrindo inscrições para seu programa de trainee 2021 exclusivo para pessoas pretas. A iniciativa aconteceu depois de a empresa observar que apenas 16% dos seus cargos de liderança eram ocupados por afrodescendentes. O objetivo do projeto é recrutar universitários e pessoas que tenham acabado de sair da faculdade de todo o Brasil para que eles possam ocupar altas posições mais rápido. Merece aplausos!!!

Point do Pato

Conhecido pelos inúmeros pratos que valorizam os ingredientes locais e enaltecem a culinária acreana, o Point do Pato está oferecendo o serviço delivery durante a pandemia. Os pedidos de pratos regionais e exóticos podem ser feitos pelos telefones (68) 99246-6692 e 99938-3414.

