Programação do Aniversário de 116 anos de Cruzeiro do Sul tem início com Live Cristã

A Programação do Aniversário de 116 anos de Cruzeiro do Sul teve início na noite de sábado, 26. Em razão do período de pandemia, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Cultura, realiza as comemorações de forma virtual, com o Festival de Lives, envolvendo mais de 60 artistas locais. O Prefeito Clodoaldo Rodrigues realizou a abertura oficial do evento, com a Live Cristã. O evento contou com a benção inicial do Pastor Alex Soares, com a participação do cantor Ulisses Batista e do Ministério Vale Sagrado.

O Secretário Municipal de Cultura Aldemir Maciel enfatizou que o festival tem continuidade neste sábado, 27, e na segunda-feira, 28 de setembro. Na manhã de segunda-feira também será realizado o tradicional hasteamento das bandeiras.

PUBLICIDADE

“Tivemos uma abertura muito especial com a noite Cristã. São três noites do festival de lives em comemoração aos 116 anos. Cruzeiro do Sul merece essa grande festa, seja presencial ou virtual. Preparamos tudo com maior carinho, em três noites de live mais de 60 artistas vão passar por nosso palco”, destacou.

O Prefeito Clodoaldo Rodrigues enfatizou a alegria em participar de um momento especial, com a abertura da live cristã.

“Estou muito feliz com esse momento tão importante, onde nossa querida cidade completa 116 anos, são momentos de luta e glória construídos e vivenciados por muitas mãos de pessoas batalhadoras que por aqui passaram. Hoje realizamos a abertura da programação, com as lives, sendo mais uma oportunidade de levar alegria e diversão a população cruzeirense, como ainda de dar oportunidade aos filhos da nossa terra. Cruzeiro do Sul está de parabéns”, enfatizou o prefeito.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários