Sargento Adônis deve dar muito trabalho nas eleições desse ano em Cruzeiro do Sul

Gravem esse nome

Sargento Adônis, do PSL, deve dar muito trabalho nas eleições desse ano. Bem posicionado nos levantamentos de dados coletados até aqui, a proposta nova parece aderir cada vez mais a atenção do eleitor de Cruzeiro do Sul. Detalhe, nesta quarta-feira (16) Adônis receberá o apoio do Solidariedade.

PUBLICIDADE

Encontro

A convenção do SOLIDARIEDADE em Cruzeiro do Sul ocorre nesta quarta (16), com a presença da deputada federal Vanda Milani. Ontem (15) a parlamentar esteve em Santa Rosa do Purus, onde pernoitou, após chancelar o nome de Rivelino Mota com pré-candidato na região.

Ilderlei Cordeiro

Na atual conjectura, não se espantem se Ilderlei Cordeiro e família aderirem à pré-candidatura de Adônis. Esta parece ser a luz encontrada no fim do túnel para a sobrevivência política do seu grupo.

Discurso de ódio

É lamentável a postura de alguns caciques da política do Acre com o discurso de ódio repassado a coletividade. A campanha nem bem começou e o que se ver é uma verdadeira baixaria em alguns eventos.

Forasteiro

A deputada federa Jéssica Sales (MDB) saiu do salto durante a convenção em Sena Madureira. Ela chamou o deputado estadual Gerlen Diniz de “forasteiro”. Foi muito infeliz, Gerlen é filho de Sena e tem uma folha de serviços prestados enorme à cidade.

Desespero

Parece ter batido um certo desespero no MDB de Sena Madureira. Eles não apostavam no amadurecimento político do grupo de oposição liderado pelo deputado Gerlen Diniz que, com muita habilidade, conseguiu unir todos em um único palanque. Vai dar muito trabalho.

Sola de sapato

Gerlen e Toinha Vieira estão dispostos a gastar muita sola de sapato. Toinha conhece cada um dos rios, seringais, a zona rural inteira de Sena, inclusive as tribos indígenas. É muito carismática. Pesquisas apontam seu nome como a melhor vice na região.

A pauta pecuarista

O que está por trás da pauta dos pecuaristas com o Palácio Rio Branco não é a burocracia do Instituto de Meio Ambiente do Acre. Aliás, esse é um discurso que não cola. O encontro teve tom de fogo amigo.

Na ponta da língua

O diretor-presidente do IMAC, André Hassem, tem na ponta do lápis todas as licenças e outorgas concedidas ao setor. Uma garantida foi dada por Hassen, todos que participaram da reunião no Palácio Rio Branco, estão com licenças e outorgas em dias.

Estranha pauta

Em ato contínuo a reunião com pecuaristas, o vice-governador Major Rocha fez uma publicação em sua rede social informando que dos R$ 491,64 milhões disponibilizados para 2020 por meio do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), R$ 300 milhões já contemplam pequenos, médios e grandes produtores rurais.

Por água abaixo

As declarações do vice-governador colocam por água abaixo a reclamação dos pecuaristas, que, se não estivessem atendidos jamais poderiam estar contratando financiamento para suas propriedades. Isso é fato.

Coletiva

Em entrevista coletiva, o secretário Mauro Sérgio comemora o primeiro lugar entre os estados da Amazônia no ranking do Indice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Com os resultados, o estado dar a volta por cima e faz valer o slogan de governo, ou seja, Acre, visão de futuro, governo de todos!

Rio Branco

O município de Rio Branco também avançou bastante nos dados do Ideb. Vale ressaltar que o ex-secretário Moisés Diniz contribuiu e muito para esses dados positivo. Prefeita Socorro Neri cuida dessa pasta com muito carinho.

Esclareceu

O secretário Alysson Bestene foi muito feliz ao esclarecer que não existe aumento no número de casos de óbitos por covid-19 no Acre. O aumento nos dados se deu em função de exames atrasados que foram confirmados. Tudo dentro da normalidade.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários