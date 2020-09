Sargento morre afogado após salvar filho de 9 anos. “Em um ato heroico, salvou o filho e perdeu a vida”

O sargento da Polícia Militar Cassio Ferreira de Assis, de 41 anos, morreu afogado nesta segunda-feira (21) após salvar o filho, de 9 anos, na Praia Grande, em Arraial do Cabo, Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.

De acordo com os bombeiros, o menino foi atendido em um hospital da região e liberado.

Assis e a esposa estavam na praia e, ao ver que o filho estava se afogando, pulou na água, ajudou a criança, mas acabou levado pelas ondas.

O major Flávio Santiago, porta-voz da Polícia Militar lamentou a morte do colega.

“Em um ato heroico, salvou o filho e perdeu a vida. Prestamos continência e solidariedade à família. Foi um grande herói com ocorrências relevantes em defesa de Minas Gerais”, disse.

O Sargento trabalhava no Tático Móvel do 5º batalhão da PM em Belo Horizonte. Era liderado pelo amigo de infância, capitão Herbert Feital.

“Ele trabalhava havia sete anos no batalhão e era muito querido por toda a tropa. Um dos melhores militares que tinha aqui. Estamos muito triste com toda a situação e agora vamos lembrar e agradecer pelo tempo que passamos juntos. Conheci ele na infância, morávamos no mesmo bairro e foi um prazer trabalhar com ele. Vai fazer muita falta”, concluiu Feital.

O velório será feito nesta terça-feira (22) no bairro Tirol, Região Barreiro, em Belo Horizonte.

(Foto de capa: G1)

