Ufac divulga retorno e oferece bolsa a alunos para ajudar com internet e computador

As aulas na Universidade Federal do Acre (Ufac), de forma remota, devem retornar já no próximo dia 26 de outubro, de acordo com a decisão da reitoria. Com isso, para ajudar os alunos mais vulneráveis financeiramente, a instituição lançou um edital nesta terça-feira (1).

Os selecionados no programa receberão R$ 100 para o pagamento de internet e R$ 1,3 mil que podem ser usados na compra de um notebook.

Para ter direito ao recurso, o estudante deve se inscrever pelo site da Ufac, CLICANDO AQUI.

Mais de 1,8 mil bolsas de inclusão digital serão distribuídas para alunos de Rio Branco e outras 500 para Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

6.257 mil bolsas de auxílio conectividade, no valor de R$ 100 serão distribuídas, sendo que 4.984 delas serão para a capital acreana e 1.273 para o interior.

Mesmo com retorno programado, alunos e professores devem manifestar interesse, foi o que decidiu a instituição.

O calendário do período letivo especial se encerra no dia 28 de janeiro de 2021.

