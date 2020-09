Ventania arranca parte de árvore na Rua Eduardo Asmar, na Gameleira

O forte temporal que caiu sobre Rio Branco no início da tarde desta terça-feira (29) deixou alguns estragos na cidade, Na Rua Eduardo Asmar, na Gameleira, uma das grandes árvores localizadas no calçadão teve seus galhos arrancados devido à força do vento.

A parte arrancada da árvore foi parar em cima de fios de eletricidade. Veja nas imagens:

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários