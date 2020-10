A Fazenda 12: Luiza Ambiel é verdadeira ou interpreta um personagem? Veja vídeos

Se mostrando cada vez mais uma peça necessária no programa, ela parece viver uma fantasia própria no reality

Luiza Ambiel foi um dos nomes mais improváveis anunciados no início de A Fazenda 12. E ela vem salvando o reality show da Record TV do marasmo. Porém, seus últimos embates têm feito o público questionar se aquela é mesmo sua personalidade ou ela estaria incorporando um personagem muito bem calculado.

Nesta quarta-feira (21), após ser colocada na Roça, ela protagonizou mais um desses momentos. Novamente peitando Raissa Barbosa, Luiza cobrou da vice Miss Bumbum, aos gritos e gesticulações mil, os motivos dela ter debandado para o lado de Jojo Todynho ao invés de ter defendido seu nome e o de MC Mirella. Mas os destaques em seu comportamento começaram cedo no reality.

eu tô com o coração partido por ver a Raíssa nesse estado e o pior é que as três tramaram de fazer isso. luiza mirella e victória parabéns vcs são três sacos de lixo #AFazenda12 pic.twitter.com/Uq5kJz8kSL — marcos (@marconeyb) October 21, 2020

E quem vai esquecer do deboche feito por Jakeline Oliveira na formação da última Roça? Mostrando que sabe como proporcionar entretenimento de qualidade para os fãs de um bom barraco, ela tirou uma lixa de unhas durante o momento em que a ex Miss Brasil falava dela.

O deboche de Luiza Ambiel tirando a lixa de unha!!! AHAHAHAHA #RocaAFazenda pic.twitter.com/OZkvR1OK9z — LeoDias (@euleodias) October 21, 2020

Foi a peoa quem armou o primeiro desentendimento dentro da sede, com apenas uma semana de confinamento. Durante uma atividade que valia um carro, a eterna musa da Banheira do Gugu xingou o cantor Biel de babaca e disse que não iria bater palco para o show dele dentro da casa — chegando até a chamar Marcos Mion de Bial, em um hilário momento que, certamente, não será esquecido tão cedo pelos amantes de um bom reality show.

a luiza chamando o mion de bial KKKKKKKKKKKKK #afazenda12

pic.twitter.com/o5XddCuz1W — robert (@kyliemotivada) September 11, 2020

A cara feia entre eles durou pouco, visto que, após o cantor paulista voltar de sua terceira roça, Ambiel se aproximou do jovem e, hoje, até confabula planos de votações com ele. Depois de Biel, a peoa armou o maior barraco com a atriz Lidi Lisboa porque, pasmem, ela estava cantando o hit É Tarde Demais, do grupo Raça Negra, que segundo Ambiel fora escrita para ela.

“Eu joguei fora o amor dele e ele também jogou fora o meu amor, entendeu?”, disse ela a Lisboa quando, posteriormente, as duas resolveram se entender. Outro momento que dividiu os telespectadores da atração foi quando Luiza não mediu forças de afrontar Jojo Todynho, considerada a maior e mais forte participante do jogo. Raissa, inclusive, já foi alvo de Luiza outras vezes. Na terça (20/10), as duas trocaram farpas com direito a palavrões sem filtro, tudo por conta da forma como Ambiel varria o chão.

“Verdades” sem provas

Ainda em seu último ato grandioso dentro da casa, nesta quarta (21), ela juntou os 14 participantes restantes, a lá reunião de condomínio, para externar que sabia que o sertanejo Mariano tinha uma namorada aqui fora, o que chocou a ex-Miss Brasil Jakelyne Oliveira.

Além desta revelação, ela afirmou que Jakelyne havia beijado Lipe Ribeiro dentro do confinamento, mas disse que não poderia provar. Porém, havia escutado gente do reality show falar. Quem tem a coragem de se expor desta forma em rede nacional?

Cavando a sua própria cova ou buscando um pedido de impeachment parecido com o que Mara Maravilha sofreu em A Fazenda 8, nós não podemos negar que Luiza é uma peça chave para o jogo. E, depois de ler todos esses relatos, o que você acha: Luiza Ambiel é assim mesmo ou está vivendo algo que criou apenas para o entretenimento do público? [Foto de capa: Wendel Castro/Reprodução]

