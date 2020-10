A Fazenda: Acreana Raissa Barbosa acredita que produção proibiria casal lésbico

Raissa Barbosa, no entanto, acredita que não vá surgir um casal lésbico no programa

A Fazenda 2020 sagra a décima segunda edição de um reality show que começou em 2009, com dezenas de personalidades diferentes, que renderam as mais diversas cenas. Raissa Barbosa, no entanto, acredita que não vá surgir um casal lésbico no programa.

Antes de tudo, a peoa questionou Lucas Maciel: “Eu não fiquei bêbada na última festa, não. Você ficou?”. O seu affair respondeu: “Já vi que vamos dar probleminha… Eu não fiquei bêbado, por compensar tudo que eu fiz na primeira festa. Eu fiquei louco na primeira, não lembrava de nada e fiquei sóbrio na última”. PUBLICIDADE A pauta realmente começou quando MC Mirella veio ao “quase casal” e desabafou: “Não aguento mais ver casal aqui, gente”. Lucas rebateu a funkeira: “Tá carente? E você e a Stéfani, não dá nada?”. As peoas riram com a sugestão. O apresentador, depois que Mirella saiu, insistiu no assunto: “Elas poderiam se pegar, né?”. Raissa, com medo, perguntou: “Mas não pode não aqui, eu acho… Não sei. Você já viu algum casal de mulher?”. Lucas, com a cabeça mais liberal, a tranquilizou: “Já vi sim, aqui pode tudo”. Em A Fazenda, o mais próximo disso foi a declaração de Monique Amin, que afirmou que foi para o edredom com Adriana Bombom — na nona edição —, que por sua vez tratou de desmenti-la. Na Fazenda de Verão, temporada única com anônimos e apresentada por Rodrigo Faro, Angelis Borges e Manoella Stoltz viveram abertamente um romance na tela da Record. Confira:

Casal 20 vão tomar todas hoje na festa…

Mirella diz que não aguenta ver mais casal lá.

E Lucas incentiva um quarto casal: Mirella e Sté 😉 🎬Credits:

(TV RECORD // PLAY PLUS)#AFazenda12 pic.twitter.com/33mspGUtDL — Eu✍️ (@ElaneRC1) October 2, 2020

