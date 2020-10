Adolescente é baleado após discussão em campo de futebol, em Sena Madureira

Romildo dos Santos Souza, 18 anos, foi baleado após uma discussão em um campo de futebol, em Sena Madureira. O desentendimento ocorreu na tarde desta quinta-feira (29), no bairro Ana Vieira.

Segundo a Polícia Militar, o adolescente discutiu com outro jogador durante o jogo e depois seguiu para casa. O homem que discutiu com o rapaz foi até lá e efetuou 5 tiros contra Romildo, que foi atingido por 3 dos disparos. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

PUBLICIDADE

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou a vítima ao Hospital João Câncio Fernandes, onde recebeu os primeiros socorros e depois foi transferido, em estado grave, para o Pronto-Socorro de Rio Branco.

A PM colheu as informações para procurar pelo autor do crime, mas ele não foi preso até o momento. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários