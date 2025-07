Polêmica sem fim! Andressa Urach choca ao revelar detalhes sobre participação do pai em filme adulto

Ela fala mesmo! A modelo Andressa Urach esteve na noite desta segunda-feira, 21, no programa De Frente com a Bloqueirinha, e entre as principais polêmicas abordadas, a musa falou sobre o pai, Carlos Urach, e o boato de que gravaria conteúdo adulto com ele.

“Com seu pai foi marketing também?”, questionou a apresentadora da atração que bomba nas redes sociais. “Sim, a gravação com ele. Na verdade, eu ajudei ele a gravar, eu fui câmera dele”, admitiu ela.

Como foi o trabalho ao lado do pai?

“[O pessoal] assinou, mamãe ganhou um dinheirinho. Eu não dei para o meu pai, eu gravei o meu pai. Claro que ele vai bater uma punhetinha para mim nas próximas gravações, mas nunca vai me comer”, cravou a loira que não tem papas na língua.

E os filmes com o seu filho?

A influencer ainda aproveitou o papo para explicar sobre o trabalho com o filho Arthur. “Assim como o Arthur nunca me comeu, o Arthur sempre foi câmera. Não vai ter esse incesto, essa coisa que tá todo mundo falando. Mas deixa falar, eu quero mais é que fale, eu adoro que fale, quando mais falam mais dinheiro vem”, garantiu.

E por falar no herdeiro de Andressa, ele recentemente realizou uma harmonização para aumentar o tamanho do próprio pênis após ser incentivado pela mãe. “Quando a gente trabalha com o corpo, cada detalhe importa. A harmonização íntima é um passo pra me sentir ainda mais seguro e entregue no momento do sexo. E quando a autoestima tá em dia, o prazer vem junto, pra mim e para quem está comigo”, declarou.

O filho fez plástica?

De acordo com o portal UOL, esse procedimento realizado pelo rapaz é para aumentar em até três centímetros o comprimento e em sete centímetros a circunferência do órgão. “Não é só sobre tamanho. É visual. Os homens ligam muito para isso, e tudo que mexe com autoestima e beleza vale a pena”, falou Andressa Urach.

“O público do conteúdo adulto quer ver estética, performance e presença. A harmonização me ajuda a estar mais pronto fisicamente, mas também psicologicamente”, pontuou Arthur.

Fonte: Contigo!

Redigido por ContilNet.