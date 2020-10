Adolescentes são apreendidos no Jorge Lavocat com motocicletas roubadas e arma falsa

Ação policial ocorreu após os acusados roubarem um dos veículos no Portal da Amazônia

Agentes do 1º Batalhão de Polícia Militar apreenderam dois adolescentes de 15 e 16 anos, na manhã desta segunda-feira (19), com duas motocicletas roubadas e um simulacro de arma de fogo. A ação ocorreu após os acusados roubarem um dos veículos no Portal da Amazônia, em Rio Branco.

Os infratores estavam foragidos no bairro Jorge Lavocat, mas os militares localizaram o esconderijo e encontraram mais uma motocicleta com restrição de roubo, além de um simulacro e uma bolsa contendo documentos e cartões de banco.

PUBLICIDADE

A dupla foi apreendida e encaminhada à delegacia, onde serão tomadas as providências cabíveis ao caso.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários