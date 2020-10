Com treinador de goleiro como técnico, Atlético Acreano empata com Fast Club

A partida, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da série D, ocorreu neste sábado (17) no Estádio Arena Acreana

Com a demissão do técnico Everton Goiano na semana passada e a saída do auxiliar Adriano Louzada, na última quarta-feira (14), coube ao treinador de goleiros Dorielson Mendes comandar a equipe do Atlético Acreano, diante do Fast Club de Manaus.

A partida, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da série D, ocorreu neste sábado (17) no Estádio Arena Acreana. Logo no início do jogo, aos 4 minutos, Negueba abriu o placar para a equipe de Manaus. Ainda no primeiro tempo Benjamin ampliou para 2 a 0.

Na etapa final, o Fast continuou melhor em campo. Mas o Atlético foi mais preciso nas finalizações e o atacante do time diminuiu a vantagem.

Aos 30 minutos, após falha do goleiro do Fast, Elielson deixou tudo igual. Placar final: 2 a 2. Foi o quinto empate do Atlético Acreano, que continua na vice-lanterna do grupo A 1 com 5 pontos.

Na próxima quarta-feira (21) as duas equipes voltam a se enfrentar. O jogo pela oitava rodada será em Manaus. [Foto de capa: Cedida]

