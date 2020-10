Mil Dias em Solidão: Dupla acreana lança 1ª música e clipe da carreira; ouça

Letras tristes, sintetizadores e um violão de sete cordas. Misture tudo em uma panela, acrescente dois copos de cerveja e aqueça em fogo médio. Essa é a forma de preparo da mais nova iguaria sonora tipicamente acreana: a Jambu Elétrico.

Formado pelos músicos Marcos Casas e Natan Peres, o projeto surgiu em Rio Branco em setembro, em meio à pandemia, e já tirou do forno seu primeiro trabalho, quentinho.

A música “Mil Dias em Solidão” foi lançada no último dia 8 nas principais plataformas de streamig e é um caldo de influências modernas – representadas por elementos eletrônicos – e tradicionais – com violões que remetem à musicalidade brasileira dos loucos anos 60 e 70.

“O projeto brinca em juntar o moderno e o clássico e fazer músicas envolventes, que transmitam sentimento e energia. Prezamos pelo faça você mesmo. Gravamos a primeira música em casa, no computador, e mandamos para mixar em Campinas”, disse Peres.

Para dar as caras em grande estilo, a dupla soltou nesta semana um clipe que é uma obra de arte à parte. Produzido por Fernanda Lucena e Ágatha Lim, com filmagens de Clara Araújo e Rogério Vasconcelos, o trabalho é um caleidoscópio de cores e singelezas que provam que com poucos ingredientes e muita criatividade é possível satisfazer olhos e ouvidos.

Marcos e Natan já são velhos amigos de palco, tendo participado anos atrás de bandas que se apresentavam no circuito autoral de Rio Branco. Eles deram uma pausa na música para focar na vida pessoal, até que vieram a inquietação e monotonia da quarentena e a necessidade de expurgá-las por meio da arte.

“Estamos trabalhando para gravar outras músicas ainda este ano, e esperamos colher os frutos um dia por meio das visualizações nas plataformas digitais”, afirmou Marcos.

Além do YouTube, “Mil Dias em Solidão” está disponível no Spotify, Deezer e Apple Music.

