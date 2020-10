Felipe Neto vê Botafogo no rumo da falência com saída de idealizador da S/A

O youtuber lamentou a saída do empresário Laécio Paiva do projeto de transformação do clube em S/A

O youtuber e torcedor botafoguense Felipe Neto fez um desabafo na sequência da derrota da equipe por 1 a 0 para o Cuiabá, terça-feira, no Engenhão, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Em sua publicação, ele lamentou a saída do empresário Laécio Paiva do projeto de transformação do clube em S/A, afirmando que a transformação do time em empresa está em rumo diferente do idealizado. “O Botafogo caminha para a, agora, inevitável falência e ninguém mais vê saída”, escreveu em seu perfil no Twitter.

De acordo com Felipe Neto, Laércio Paiva foi o idealizador do projeto de transformação do Botafogo em S/A, com os irmãos Moreira Salles sendo apenas os responsáveis pela contratação de uma consultoria para avaliação dessa possibilidade para o clube.

Laércio Paiva era o líder do plano de negócios da Botafogo S/A, mas deixou o projeto nos últimos dias. O clube, inclusive, revelou recentemente que a falta de recursos impede a conclusão do processo no curto prazo.

“A saída do Laércio é o fim do projeto da S/A. A menos que ele volte, esse projeto não acontecerá. Ou até pode vir a acontecer, mas totalmente esfrangalhado”, disse Felipe Neto.

Em seu relato sobre o momento do Botafogo, o influenciador digital afirma que iria injetar R$ 3 milhões no projeto, como um dos colaboradores para a captação de R$ 250 milhões, que seriam utilizados para sanar as dívidas do clube.

Porém, teria ocorrido uma mudança no planejamento, com a decisão de repassar os recursos para o departamento de futebol, o que o levou a desistir de realizar o repasse.

“O comitê havia mudado o projeto na marra (opinião), pra mim isso não resta a menor dúvida. Ele foi vencido. Com o projeto novo, não senti mais segurança.

E não senti nenhuma confiança de que a turma que controla o Botafogo há décadas deixaria o clube de fato ser tocado por profissionais. Foi quando avisei que não mais seria investidor. Eu não poderia arriscar R$ 3 milhões dessa forma”, disse.

Sem recursos financeiros para a quitação das dívidas e a transformação em S/A, o Botafogo pode buscar outras alternativas, já tendo sido aventada até a recuperação judicial como alternativa. Nenhuma decisão, porém, será tomada antes das eleições presidenciais de 24 de novembro.

“Agora, a única saída que resta ao Botafogo é o projeto de recuperação judicial, q é uma lástima. Tão ruim que o Laércio não fará parte. O projeto é apenas adiar o inadiável. A falência completa do clube. Sem o projeto S/A, há 99,9% de certeza de que o Botafogo não irá sobreviver”, escreveu o youtuber.

