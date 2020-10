Horóscopo 2020: confira a previsão desta sexta-feira para seu signo

Leão (23/07 – 22/08)

Vênus trará bons acordos financeiros, a partir de hoje. Some recursos com a família, elimine pendências do passado e viabilize um projeto em comum. A semana terminará com otimismo e reformulações na casa ou estruturas de vida. Sonhos com uma viagem manterão o astral em alta. Planeje com antecedência. Amizades motivadoras. Espalhe energias positivas nas redes. Horóscopo do sexo: veja as previsões de cada signo em outubro