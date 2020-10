Maior carreata política da história de Cruzeiro do Sul festeja campanha de Zequinha e Henrique

A força do 11 só cresce a cada dia. Neste sábado, 24, ocorreu a maior carreata política da história de Cruzeiro do Sul, marcando as comemorações da campanha de Zequinha e Henrique. Com a participação do Governador Gladson Cameli, do Presidente da Aleac Nicolau Júnior e do Prefeito Clodoaldo Rodrigues, a carreata saiu da AC-405 e percorreu as principais ruas da cidade.

“Esse foi um momento histórico. Estamos contagiando Cruzeiro do Sul com a força do 11”, disse Henrique Afonso.

O governador Gladson massificou seu apoio a candidatura de Zequinha e Henrique. “Apoio porque sei que é o melhor nome, são pessoas honestas, com história e trabalho em prol do povo. Cruzeiro do Sul merece alguém que trabalhe pela população. Estou com vocês”, falou.

Para o Deputado Nicolau Júnior, a força do 11 está cativando e ganhando Cruzeiro do Sul, porque a população sabe e conhece o melhor.

“Festa linda essa de hoje, uma carreata com milhares de pessoas. Isso só mostra o quanto a população sabe que Zequinha e Nicolau são pessoas de caráter e são eles que farão a diferença”, enfatizou Nicolau.

O candidato Zequinha Lima agradeceu o apoio de todos os amigos que estão juntos na caminhada vitoriosa do 11.

“Estamos recebendo tanto apoio de todos os lugares. Por onde passamos sentimos a energia das pessoas e a felicidade em saber que agora Cruzeiro do Sul tem uma oportunidade para mudar. Hoje essa carreata só vem para confirmar ainda mais o quando a força do 11 tem ganhado uma proporção cada vez maior. Obrigado todos vocês que estão comigo e com Henrique, e com União, Fé e Vontade de Fazer faremos uma Cruzeiro do Sul cada vez melhor”, finalizou.

