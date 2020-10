Marcio Bittar toma café com Bolsonaro e Maia para acertar detalhes de orçamento; entenda

O senador Marcio Bittar e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (Democratas), foram os convidados do presidente Jair Bolsonaro para um café da manhã, nesta segunda-feira (5).

De acordo com o senador acreano, a agenda tem o objetivo de acertar os detalhes do orçamento do país.

A conversa era prevista desde a semana passada, para que o presidente da Câmara fosse inserido oficialmente no debate sobre o programa assistencial, relatado por Bittar.

Rogério Marinho também participou do encontro, mas não posou para foto.

À imprensa, Bittar não quis dar detalhes do encontro e preferiu não comentar as novas possibilidades de financiamento para o programa, após as críticas, na semana passada, às propostas de uso de precatórios e do Fundeb.

