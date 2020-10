PM acaba com festa de facção e três acabam mortos durante confronto em Rio Branco

O jovem Hyan Frota de Matos, de 19 anos, e outras duas pessoas morreram durante confronto com a Polícia Militar, na noite de sábado (3), em um clube na Travessa Dourado, no bairro Santa Inês, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, uma denúncia informou que estava ocorrendo uma festa da facção criminosa Bonde dos 13 no local. Os militares se deslocaram até o clube e montaram um cerco policial, mas os criminosos começaram a disparar contra a guarnição, que revidou e atingiu dois bandidos, enquanto outras pessoas conseguiram fugir por uma área de mata.

PUBLICIDADE

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou dois baleados ao pronto-socorro de Rio Branco, mas as vítimas não resistiram aos ferimentos e acabaram morrendo no centro cirúrgico do Hospital.

Pela manhã deste domingo (4), outra ligação para o Ciosp dava conta de que Hyan Frota de Matos foi encontrado morto em uma área de mata. Ele teria sido atingido pelos disparos e ainda tentou fugir.

Agentes do Instituto Médico Legal (IML) levaram o corpo para a sede em Rio Branco. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários