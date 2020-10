Polícia recaptura acusado de matar mulher e jogar corpo em cisterna

O foragido da justiça Rodrigo Duarte Gomes, acusado de ter matado Rosiane Martins, foi recapturado na tarde desta quarta-feira (14), na rua Castanheira, no Portal da Amazônia, região do Calafate, em Rio Branco.

Após uma minuciosa investigação, os agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Núcleo Especializado de Captura (Necap) conseguiram localizar o acusado, que estava escondido em uma residência. No local, os policiais ainda apreenderam um equipamento que provavelmente seria oriundo de furto.

Rodrigo é acusado de ter matado Rosiane Martins Cavalcante, de 26 anos, por asfixia mecânica no dia 6 de setembro, em uma casa na Travessa Juscelino Kubitschek, no Bairro Vitória.

Rosiane estava desaparecida e foi encontrada morta dentro da casa. O corpo dela foi jogado em uma cisterna na residência. A mãe da vítima contou que Rosiane é garota de programa e estava morando com o marido que é foragido da Justiça.

Rodrigo foi preso por agentes da DHPP, mas acabou fugindo da carceragem da Delegacia de Investigação Criminal (DEIC), juntamente com o traficante e líder do Comando Vermelho, Lídio Paiva, no dia 3 deste mês.

Na ação, os criminosos arrancaram o vaso sanitário da cela e conseguiram cavar um buraco para ter acesso a parte externa da unidade de Segurança Pública.

Após ser localizado e recapturado, Rodrigo foi conduzido para a Delegacia de Flagrantes, para as devidas providências.

