Sebrae no Acre reúne líderes do Juruá para melhorar desenvolvimento regional

Nos dias 29 e 30 de outubro, acontece o 7º encontro do projeto Líder Juruá, na cidade de Cruzeiro do Sul. O projeto é uma iniciativa do Sebrae no Acre, e tem o objetivo de construir uma agenda de desenvolvimento para a região, a partir de encontros de líderes do setor público, privado e terceiro setor.

Nesta edição, o tema é governança e institucionalização, e conta com a participação de Edvan Maciel, secretário Estadual de Agricultura e Pecuária. O superintendente do Sebrae, Marcos Lameira, também participa do evento e ressalta que o Sebrae atua em prol do desenvolvimento regional.

O projeto Líder é desenvolvido pela unidade de Desenvolvimento do Ambiente de Negócios (DAN), do Sebrae, e já atendeu, além do Juruá, as regionais Purus e Tarauacá/Envira. No próximo ano será lançado o Líder Tríplice Fronteira, voltado para o Alto Acre.

