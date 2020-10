VÍDEO: MC Mirella, indicada à roça pela maioria da casa, desmaia após a votação

Após a votação da roça, MC Mirella chorou muito assim que chegou à sede, passou mal e desmaiou. Em seguida, Biel pegou a cantora no colo e a colocou em cima da mesa até o atendimento da equipe médica do reality, enquanto as câmeras do PlayPlus focaram em outros locais. Assim que acordou, Mirella apareceu tomando um remédio e foi para o quarto chorar mais.

“Eu não quero mais amizade da Jojo, não quero mais amizade com Raissa. A Jojo vem aqui me dizer que devolveu o voto da primeira semana? Isso foi ridículo. Senhor eu te peço… Não me deixe mais passar mal aqui dentro. Eu tenho pessoas que se preocupam comigo lá fora. Eu já passei por coisas piores na minha vida, agora ficar assim por conta de amizades não dá”, disse a cantora. [Foto de capa: Reprodução/Record TV]

Desabafo

Mirella desabafou falando de Raissa. “Eu não espero mais nada. Eu ajudei ela, eu fiquei do lado dela nas primeiras semanas quando ela não tinha ninguém. A gente pode ser minoria, mas, se a gente estiver certo, não importa. Aquilo é uma corja. O público não tem opção, vai sobrar um ou dois dos nossos”.

“Eu tô com nojo. Que amigas são essas? Quando a Raissa dava piti, estavam todas em cima… Por que ninguém tá aqui?”, refletiu a funkeira ao lado de Juliano, Victoria, Biel, Luiza e Lucas Selfie.

Luiza disse que não dorme mais debaixo do mesmo teto de Raissa. A modelo quer dormir na sala para não ficar perto da peoa. Mirella sugeriu molhar a cama dos outros participantes.

“Falsidade. As pessoas estão onde convém.” Desabafou.

A funkeira ainda disse que estava sentindo dor de estômago e dor de cabeça. Stéfani fez um chá e levou para a ex-companheira de jogo.

