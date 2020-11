VÍDEO: Raissa e Tays falam da emoção de voltar da roça; acreana tem 2,3 mi de seguidores

Peoas já estiveram duas vezes na roça, mas permaneceram no reality com as bençãos do público

Em conversa no quarto, a modelo Raissa Barbosa e a cantora Tays Reis comentaram a emoção que sentiram ao disputar a preferência do público para permanecer no reality ‘A Fazenda 12’ – ambas voltaram duas vezes por voto popular.

A acreana chegou a ser cogitada para uma terceira roça, que eliminou a dançarina Victória Villarim, ex de Eduardo Costa, na última quinta-feira (29). Porém, a produção foi forçada a cancelar a indicação, já que o cantor Biel descumpriu uma regra do lampião do poder.

ENTENDA: Biel infringe regras, perde poder e Raissa sai da roça

“Eu acho que a minha primeira roça foi muito emocionante, para mim e acho que para o público também, porque, sei lá… Eu me senti abraçada”, disse a ex-vice Miss Bumbum, que foi salva pelo público na disputa contra o jornalista esportivo Lucas Cartolouco e o músico Fernandinho Beat Box, que saiu.

A acreana chegou a se questionar se realmente era querida pelo público, após ser indicada à primeira eliminação da edição deste ano. “Será que eu tenho pessoas que torcem por mim? Será que tem muita gente torcendo? Será que as pessoas gostam de mim?”.

Em seguida, comentou a sensação de sair vitoriosa. “Quando você volta da roça, você pensa assim, ‘nossa, eu voltei, me colocaram de volta, mas será que é porque gostam de mim? ’. Muito louco, né”.

Raissa se sentiu mais apoiado logo depois da segunda indicação, ao lado de Biel e do apresentador Rodrigo Moraes, que foi eliminado.

“Eu também fico pensando, será que eu fui [à primeira roça] com uma pessoa que não é forte e por isso eu voltei? Mas aí a minha roça com o Biel foi a primeira que bateu recorde, né. Então, tipo, eu pensei, ‘com certeza ele tem muitos fãs lá fora’”. Confira o vídeo:

Sucesso no Instagram

A modelo registrava pouco mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, onde já postava fotos sensuais, antes de entrar para a ‘A Fazenda 12’.

Com o protagonismo no reality, a atenção gerada pela síndrome de borderline e a perseguição do trio Luiza Ambiel, MC Mirella e Victória Villarim, além do fato de seus vídeos do site ‘OnlyFans’ terem vazado na rede, ela mais que dobrou o alcance na plataforma.

Hoje, Raissa Barbosa possui 2,3 milhões de seguidores e é uma das favoritas da competição, com chances reais de levar o prêmio de R$ 1,5 milhão para casa.

Com isso, Raissa seria a segunda acreana de Rio Branco a vencer um reality show de confinamento transmitido de Norte a Sul do país pela TV aberta. A antecessora foi a atriz Gleici Damasceno, da décima oitava edição do Big Brother Brasil (BBB), da Rede Globo. [Capa: Reprodução/Instagram]

