André Marques desabafa sobre morte de Tom Veiga: “Não sei como aceitar sua partida”

O apresentador foi a primeira pessoa a encontrar o corpo do intérprete de Louro José

André Marques era um grande amigo de Tom Veiga e foi a primeira pessoa a encontrar o corpo do intérprete do Louro José, que morreu após sofrer um acidente vascular cerebral hemorrágico (AVC) . Na madrugada deste sábado (7), o apresentador desabafou no Instagram sobre a dor de perder uma pessoa tão querida.

“É difícil. Ouço pessoas dizendo que estão preparadas para isso, invejo esse controle! Não consigo. Dói demais. Meu corpo dói, fisicamente mesmo, parece que levei uma surra”, desabafou André Marques.

