Briga de irmãos por lavagem de roupa termina em morte, no Airton Sena

Um homicídio foi registrado nesta quinta-feira (12) no bairro Airton Sena. Após uma discussão sobre uma lavagem de roupa, o irmão mais novo, identificado apenas como Ronicleudo, esfaqueou o mais velho no peito. Ivaneldo da Silva Tavares, de 33 anos, morreu antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Segundo fontes, o acusado teria chegado em casa e pedido para que a mãe, que tem reumatismo, lavasse suas blusas. A vítima se chateou com a situação e disse que o próprio irmão deveria fazer o serviço, para poupá-la do esforço. Em seguida, Ronicleudo o esfaqueou.

A família chamou o Samu, que chegou ao endereço com a viatura 01, mas já era tarde demais. A Polícia Militar prendeu o autor do crime e o levou à Delegacia de Flagrantes (Defla), na Estação Experimental.

