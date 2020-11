Carol Nakamura se casa com participante do De Férias com o Ex

A cerimônia foi realizada na área externa do Hotel Insólito, em Búzios (litoral do RJ)

Carol Nakamura, 37, se casou na tarde desta quinta-feira (12) com o ator e empresário Guilherme Leonel, 28, mais conhecido por ter sido participante do De Férias Com o Ex (MTV).

A cerimônia foi realizada na área externa do Hotel Insólito, em Búzios (litoral do RJ) e contou com cerca de 40 convidados, que usavam máscaras para evitar a propagação da Covid-19.

A ex-bailarina e coapresentadora do Domingão do Faustão (Globo) foi conduzida ao altar pelo pai, enquanto tocava a música “If I Ain’t Got You”, de Alicia Keys.

Já as alianças foram levadas pelo filho dela, Wallace, 10.

A atriz compartilhou diversos vídeos da preparação e do casamento em suas redes sociais.

“O dia mais feliz da minha vida”, escreveu na legenda de uma das publicações.

Diversos famosos desejaram felicidades para o casal.

“Parabéns ao casal! Muita proteção, luz divina e amor! Que construam uma linda família abençoada por Deus”, escreveu Daniele Suzuki. “Todo amor do mundo pra vocês dois!!! Vocês merecem toda felicidade desse mundão”, desejou Nando Rodrigues.

