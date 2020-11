Com falhas na defesa, Flamengo é goleado por 4 a 0 pelo Atlético-MG

O Flamengo mostrou mais uma vez falhas na defesa e acabou goleado por 4 a 0 pelo Atlético-MG, neste domingo, no Mineirão. Com o resultado, os rubro-negros seguem com 35 pontos, perderam a chance de assumir a liderança e ainda viram os mineiros ultrapassarem para ocupar a segunda colocação do Campeonato Brasileiro.

O Atlético-MG começou com tudo o jogo e abriu 2 a 0 com menos de dez minutos, após gols de Eduardo Sasha e Keno. No segundo tempo, os donos da casa foram mais competentes e chegaram ao terceiro, novamente com Sasha. Nos minutos finais, Zaracho deu números finais no Mineirão.

Na próxima rodada, o Flamengo recebe o Atlético-GO, no Maracanã, no sábado. Já o Atlético-MG viaja para encarar o Corinthians, em São Paulo.

O jogo – A partida começou movimentada. Tanto que o Flamengo quase marcou aos dois minutos, quando Éverton Ribeiro chutou da entrada da área com perigo. Só que a resposta do Atlético-MG veio em grande estilo no minuto seguinte. Savarino foi lançado nas costas de Filipe Luís e tocou para Eduardo Sasha na área. O atacante finalizou sem chance para Hugo Souza.

O Flamengo não teve tempo de tentar reagir, pois aos sete minutos o Atlético-MG ampliou no Mineirão. Savarino fez boa jogada e tocou para Keno na área. O atacante dominou e chutou colocado, no canto de Hugo Souza.

Somente depois do segundo revés, os rubro-negros conseguiram equilibrar o jogo. No entanto, o Flamengo só foi chegar com algum perigo aos 21 minutos. Thiago Maia recebeu passe na área, mas mandou pela linha de fundo.

O confronto seguia em ritmo acelerado. O Atlético-MG quase ampliou com Alan Franco. O volante entrou na área e chutou para boa defesa de Hugo Souza. Só que o Flamengo respondeu em dois lances. Primeiro, Willian Arão chutou fraco e facilitou a defesa de Éverson. Depois, Natan cabeceou com perigo.

Após os sustos, o Atlético-MG melhorou a marcação nos minutos finais. Com isso, os mineiros seguraram a vantagem até o intervalo.

O segundo tempo também começou em ritmo acelerado. Com um minuto, o Flamengo perdeu grande chance de diminuir o placar. Após cruzamento, Pedro cabeceou para boa defesa de Everon. Só que o goleiro deu rebote, mas Bruno Henrique mandou no travessão. O Atlético-MG respondeu em seguida, em chute de Keno para fora.

Os rubro-negros seguiam tendo mais posse de bola, mas passaram a parar na boa marcação mineira. Os donos da casa passaram a avançar nos contra-ataques e chegaram ao terceiro gol aos 13 minutos. Guilherme Arana cruzou para Eduardo Sasha cabecear entre as pernas de Hugo Souza.

O revés foi sentido pelo Flamengo, que viu o Atlético-MG quase ampliar aos 15 minutos. Eduardo Sasha foi lançado na intermediária, entrou na área e deu uma cavadinha na saída de Hugo Souza. Só que a bola foi pela linha de fundo.

Os rubro-negros voltaram a assustar aos 20 minutos. Após cruzamento, Pedro cabeceou, mas viu Éverson voar no canto para salvar os donos da casa.

Com o passar do tempo, o Atlético-MG seguiu buscando os contra-ataques e chegou ao quarto gol aos 37 minutos. Zaracho foi lançado, ganhou de Isla na velocidade e tocou na saída de Hugo Souza para dar números finais no Mineirão.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 4 X 0 FLAMENGO

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data: Domingo, 08/11/2020

Horário: 18h15 (Brasília)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Jose Reinaldo Nascimento Junior (DF)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

Cartões amarelos: Alan Franco, Marrony, Junior Alonso, Borrero e Guilherme Arana (Atlético-MG); Thiago Maia, Isla e Éverton Ribeiro (Flamengo)

GOLS

ATLÉTICO-MG: Eduardo Sasha, aos 3min do primeiro tempo e 13min do segundo tempo; Keno, aos 7min do primeiro tempo; Zaracho, aos 37min do segundo tempo

ATLÉTICO: Everson; Guga (Zaracho), Réver (Gabriel), Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan (Borrero), Alan Franco, Savarino e Keno (Marrony); Eduardo Sasha (Bueno)

Técnico: Jorge Sampaoli

FLAMENGO: Hugo Souza, Isla, Gustavo Henrique, Natan e Filipe Luís (Renê); Willian Arão, Thiago Maia (Michael) e Gerson; Everton Ribeiro (Lincoln), Pedro (Gabigol) e Bruno Henrique

Técnico: Domènec Torrent

