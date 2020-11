Como assistir Lyon x Reims Ao Vivo – Campeonato Francês

Por conta da pandemia do novo corona vírus, a partida acontecerá com portões fechados

Lyon x Reims se enfrentam neste domingo (29), às 9h (horário de Brasília) pela 12ª rodada do Campeonato Francês na sua edição 2020/21. A partida será realizada no estádio Parc Olympique Lyonnais com capacidade para 59 mil pessoas, local onde a equipe de Lyon irá realizar seu compromisso como mandante.

Por conta da pandemia do novo corona vírus, a partida acontecerá com portões fechados. Portanto, não perca nada dos dois times no duelo de logo mais.

PUBLICIDADE

Como assistir Lyon x Reims na TV

A partida não será transmitida na TV.

Como assistir Lyon x Reims na Internet

O confronto será transmitido na internet, acompanhe ao vivo e fique por dentro de tudo que rola na partida através do seu celular, tablet e PC. Para isso, deverá acessar o site ONEFOOTBALL APP (Clique Aqui) que vai realizar a transmissão online grátis. Além disso, outra opção para assistir o confronto, é através do aplicativo, que pode ser baixado para IOS e da mesma forma para Android.

Acompanhe no Google

O jogo pode ser acompanhado em resumo, minuto a minuto pelo serviço de atualização do Google (Clique Aqui).

Ficha técnica da partida

Data: Domingo, 29 de novembro de 2020

Local: Estádio, Parc Olympique Lyonnais, França

Horário: Às 9h (Horário de Brasília)

Onde assistir? ONEFOOTBALL APP

Prováveis Escalações:

Lyon

Anthony Lopes; Maxwel Cornet, Jason Denayer, Marcelo, Leo Dubois; Maxence Caqueret, Thiago Mendes, Lucas Paqueta; Karl Toko Ekambi, Memphis Depay, Tinotenda Kadewere.

Reims

Predrag Rajkovic; Thibault De Smet, Yunis Abdelhamid, Wout Faes, Thomas Foket; Mathieu Cafaro, Marshall Munetsi, Valon Berisha; Kaj Sierhuis, Boulaye Dia, Nathanael Mbuku.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários