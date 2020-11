Crocodilo “monstruoso” é flagrado devorando patos em lago nos EUA; assista

Segundo caçadores que registraram as imagens, animal realizou banquete nas águas do local

Neste sábado (28), pescadores que estava em um lago na Flórida, nos EUA, registraram imagens de um imenso crocodilo enquanto ele se alimentava de alguns patos. Após ser publicado nas redes sociais, o vídeo acabou viralizando.

Segundo informações do jornal britânico The Sun, os responsáveis pelas imagens estavam no local exatamente para caçar os patos quando avistaram o monstruoso crocodilo de mais de quatro metros descansando tranquilamente na água.

Em determinado momento, ele se aproxima das aves , que não parecem se importar com a presença do predador, e dá inicio ao banquete registrado pelos homens.

Ainda de acordo com a publicação, muitos internautas compararam o animal com os dinossauros por conta de seu tamanho. Já os caçadores afirmaram que a largura da cabeça do crocodilo era de aproximadamente 40 centímetros.

