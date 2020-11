Eliminado de A Fazenda 2020, Lucas chora com depoimento da acreana Raissa

Eliminado de A Fazenda 2020, da Record, na semana passada, Lucas Selfie relembrou o romance com Raissa no reality show. Durante participação no Hora do Faro, da Record, neste domingo (15), o ex-Pânico até se emocionou ao ouvir depoimento da modelo.

“A gente se amou e se odiou. Para mim, que sempre assisti de fora, você coloca um lado seu que você não quer mostrar. No começo, era uma coisa que eu não queria, que não estava afim. Mas não, não era fake”, destacou o ex-peão.

Questionado se quando a amada sair do reality os dois vão continuar o relacionamento, Lucas garantiu: “Não sei se namorar, mas é uma pessoa que gostaria de ter por perto”.

“Sinceramente, namoro é uma coisa que eu não procuro e sinto que não estou pronto. Mas a Raissa é uma pessoa que eu quero ter por perto para trocar ideia. Acho que no começo, ela não entendeu isso”, completou.

Perguntado se Raissa era uma pessoa fácil de manipular, ele disse que não. “Eu não tinha porque manipular a Raissa na questão sentimental. Ela é uma bomba relógio, eu sabia que podia fazer alguma coisa que desagradasse a ela a qualquer momento e ela iria explodir”, comentou.

