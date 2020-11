Em nota, Bocalom diz que tem vasta experiência em gestão e que não tem envolvimento com corrupção

Assessoria de comunicação do candidato à Prefeitura de Rio Branco no 2º turno das eleições, Tião Bocalom, enviou à reportagem do ContilNet um direito de resposta sobre a matéria vinculada no site com o título “Neri diz que Bocalom está desatualizado: “Se ancora nessa gestão de 20 anos atrás”“.

A nota diz que Bocalom tem vasta experiência em gestão e que nunca “mediu esforços para servir a população”.

“A administração de Bocalom garantiu a ele diversos prêmios, dentre eles o de “Prefeito Empreendedor” pelo Sebrae, e ainda, foi classificado entre os 20 melhores do Brasil com o Prêmio “Melhores Práticas”, promovido pela CAIXA e ONU”, destaca um trecho.

Nota de resposta na íntegra.

A coordenação geral de campanha do candidato à prefeitura de Rio Branco Tião Bocalom lamenta que a adversária se utilize de todos os meios, incluindo ataques pessoais, para tentar ganhar votos na reta final de campanha, esquecendo-se de apresentar propostas para a população.

Bocalom tem vasta experiência como gestor, chegando a ser prefeito por três vezes, secretário de Estado e diretor de órgão público, mais recentemente, o que representou a garantia do envio de recursos para a Emater, instituição que retomará a sua verdadeira finalidade, contando com toda a estrutura conquistada por meio de um planejamento capaz de oferecer investimentos para a zona rural.

A administração de Bocalom garantiu a ele diversos prêmios, dentre eles o de “Prefeito Empreendedor” pelo Sebrae, e ainda, foi classificado entre os 20 melhores do Brasil com o Prêmio “Melhores Práticas”, promovido pela CAIXA e ONU.

Nosso candidato também é professor, título conquistado com muita luta dentro da universidade. Na área da Educação, ele foi o pioneiro na Amazônia, em transporte escolar gratuito e escola centralizada (escola nucleada).

Por fim, o verdadeiro atraso é realizar ataques gratuitos a um senhor, pai e avô, que nunca mediu esforços para servir a população, sem nunca ser envolvido em casos de corrupção.

A coordenação geral da campanha de Tião Bocalom.

