Erramos: Bocalom não se manifestou favorável sobre aliança com o PT no segundo turno

O ContilNet, por intermédio de sua sócia-diretora, Marina Pinheiro, vem por meio da presente nota retratar publicamente quanto a matéria publicada neste site em 03 de novembro de 2020 intitulada “No Gazeta Entrevista, Tião Bocalom revela interesse em aliança com PT no segundo turno” , com relação ao sr. Tião Bocalom, candidato à prefeitura de Rio Branco pelo Partido Progressistas.

Em razão da publicação veiculada, a retratação tem o objetivo de pedir desculpas ao Bocalom por eventuais transtornos que lhe tenham sido causados, servindo a presente para corrigir o fato noticiado e restabelecer a verdade.

Reconhecemos que houveram excessos na referida publicação e retiramos, publicamente, todas as qualidades negativas que lhes foram atribuídas, pois não temos conhecimento de nada que desabone sua honra, imagem e conduta.

Diante disso, nos desculpamos com Bocalom pelos transtornos causados, ciente de que os excessos cometidos na publicação em referência causaram-lhe prejuízos e desgastes à sua imagem, razão pela qual nos retratamos diante do Poder Judiciário, do público leitor e do candidato.

Reiteramos que a ContilNet considera o candidato Bocalom um político respeitado, íntegro, que nunca mudou suas convicções e sempre pautou na defesa da verdade.

Marina Pinheiro

Sócia-diretora do ContilNet Notícias

