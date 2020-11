Homem é preso com quase 6 kg de drogas e R$ 15 mil no interior do Acre

Um homem que não teve nome e idade divulgados foi preso por tráfico de drogas, na tarde desta quinta-feira (19), próximo ao Estádio Bezerrão, no município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, militares do 61° Batalhão de Infantaria e Selva (BIS) estavam realizando a limpeza em uma área pública, quando viram um homem acompanhado toda movimentação dos militares pela área de mata. Ao continuar realizando a limpeza, os policiais encontraram quase 6 kg de maconha escondidos dentro das matas enrolados em um saco.

PUBLICIDADE

Os militares acionaram a PM para que fosse dada ciência ao que foi encontrado e mostraram o homem que não saia de perto do local onde estavam os entorpecentes. Ao avistar a guarnição da PM, o homem empreendeu fuga para dentro de uma casa próxima ao local onde foi encontrada a droga.

Os PMs fizeram um acompanhamento e entraram na casa, onde encontraram o homem com R$ 15 mil. Ele não soube explicar a procedência do dinheiro. Diante dos fatos, o homem que foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, juntamente com a droga e o dinheiro apreendido.

Na delegacia, ele negou que a droga fosse de sua propriedade e disse que tudo seria do dono da residência.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários