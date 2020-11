No Acre, garis homenageiam Louro José com réplica em carro de lixo

Em Rio Branco, garis com saudade do Louro José, que foi aposentado após a morte de seu manipulador, Tom Veiga, fizeram uma homenagem ao famoso personagem. Eles conseguiram uma réplica do papagaio mais famoso do Brasil e colocaram na traseira do carro de lixo.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a homenagem. Nele, um dos trabalhadores diz que é fã do “animal” que apresentou com a Ana Maria Braga o Mais Você, da Globo, por cerca de 20 anos. Assista:

